В Кремле рассказали о хорошем турецком подарке Эрдогана Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину красивую вазу.

Ранее в Кремле заявили, что из Анкары приехал "хороший турецкий подарок".

"О подарке могу сказать, что это была красивая ваза", - сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Эрдоган попросил доставить этот подарок Путину до телефонного разговора 7 октября.

ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Путину "некое произведение работы белорусских умельцев, выполненное в исконно белорусских техниках".

7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 72 года. Он встретил свой день рождения в рабочей атмосфере.