Российские военные освободили населенный пункт Михайловка в ДНР.

Село взяли бойцы группировки "Центр", заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, подразделения "Центра" отразили 11 контратак за минувшие сутки. Противник потерял до 460-ти военнослужащих, а также 14 единиц техники, в том числе бронированную машину Kirpi" турецкого производства.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Островское в ДНР. Освобождение села создает плацдарм для дальнейшего наступления на Курахово с востока.