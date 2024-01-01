Бросившего младенца в сугроб блогера Косенко объявили в розыск

МВД объявило в розыск блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб.

Это следует из базы данных розыска ведомства. Ему вменяют статьи о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и о покушении на причинение тяжкого вреда. Косенко грозит до 10 лет колонии.

В январе 2024 года Косенко выложил в соцсети видео, на котором он бросает своего двухмесячного сына в сугроб ради популярности. Ребенок упал в мягкий снег, что позволило избежать тяжелых травм.

В своем поступке он не увидел ничего страшного и вскоре выложил "продолжение", где в снег прыгают сам блогер и его жена. Позже он заявил, что на видео была кукла, а с ребенком все в порядке.