Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боев в Курской области превысили 22,6 тысячи человек.

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 человек и 10 единиц бронетехники, в том числе два танка Leopard, сообщили в Минобороны России. Восемь человек сдались в плен.

Нанесено поражение 10-ти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плёхово, а также отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зелёный Шлях, Нижний Клин и Покровский.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в оборонном ведомстве.