Собянин: за три года в Москве построят 7 млн кв. м жилья по реновации

Программа комплексного развития территорий в Москве будет продолжена.

Об этом во воскресенье, 13 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

В 2025–2027 годах в Москве будет построено семь миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. На эти цели заложено 1,2 триллиона рублей. Будет благоустроена близлежащая территория, построены социальные объекты, проложен транспорт. Также власти уделят внимание озеленению и освещению территорий.

С привлечением средств инвесторов будет продолжено строительство современных кварталов на месте бывших промзон. Помимо этого, это позволит создать новые рабочие места.