Столичный район "Южнопортовый" переживает второе рождение

Когда-то здесь тренировались потешные полки Петра Первого. В 30-ых годах прошлого века это был едва ли не самый промышленный район столицы. Местный кинотеатр открылся показом фильма "Я шагаю по Москве", на котором присутствовал исполнитель главной роли Никита Михалков. И его чуть не задушили в объятьях. Здесь расположено единственное в столице здание, построенное по проекту знаменитой Захи Хадид. Все это - о районе "Южнопортовый". Сейчас он переживает второе рождение, превращаясь из места, где удобно работать, в место, где хочется жить.

Любимый семейный ритуал после учебы и работы - собраться вместе за чаем. Трое дочерей сами накрывают на стол. Старшая - Назрин - уже студентка, у нее отдельное пространство. А две школьницы - Наргиз и Фидан делят комнату на двоих. У девочек сбылась давняя мечта - в новой квартире появилась возможность отказаться от двухъярусной кровати! И теперь у каждой своя зона для учебы и отдыха. И уместилось даже фортепиано с шеренгой кубков и спортивных наград - все сестры профессионально занимаются карате.

Семья переехала в новую квартиру по программе реновации три недели назад. С четвертого этажа - на 18-й. И вместе с красивым видом получили больший метраж.

"Квадратные метры во всех комнатах намного больше - если раньше у нас было по 12 квадратов, сейчас уже - 15-16. Коридор большой, кухня раньше была шесть квадратов сейчас 10. Что очень хорошо - два санузла раздельных", - рассказала Камила Султанова.

А самое главное - не пришлось менять район. Семья осталась в любимом Южнопортовом. Он считается самым маленьким по площади в столице - занимает меньше пяти квадратных километров. На карте Москвы появился в начале 20-х годов, когда в черту города вошли две деревни - Кожухово и Дубровка. Они символически отражены на гербе района в виде золотого руна и ветви дуба. Свое название Южнопортовый район получил по одноименной улице.

В 2015 году здесь появился архитектурный шедевр, как будто из будущего - Dominion Tower, возведенный по проекту легендарной Захи Хадид, британского архитектора с арабскими корнями. Ее здание изменяет привычные представления о геометрии - фасад и интерьеры будто находятся в непрерывном движении.

"Все этажи как бы сдвинуты по отношению друг к другу - вглубь и слева направо, и каждая консоль выдвигается примерно на восемь метров. Это было сделано специально, чтобы нарушить устоявшиеся принципы вертикали и горизонтали. Это уникальный фирменный стиль Захи, и ни один архитектор не построил ничего подобного", - рассказал краевед Андрей Лобачев.

Еще одна достопримечательность района - бронзовая трехметровая композиция скульптора Иосифа Чайкова, который вдохновился победой команды "Торпедо" в финале Кубка СССР в 1949 году. Ее игроки жили здесь на Новоостаповской улице. Оригинал скульптуры хранится в Третьяковской галерее.

"Иосиф Чайков, помимо того, что был скульптором, он еще математически точно рассчитал пропорции, поэтому создается ощущение, что футболисты парят над мячом и вот-вот могут упасть", - продолжает Лобачев.

А будущие чемпионы тренируются сегодня в новом комплексе с двумя ледовыми аренами, тренажерным и хореографическим залами. Летом запланировано открытие базы гребных видов спорта. Сейчас здесь занимаются около 40 команд фигуристов и хоккеистов разного возраста. За их тренировками наблюдают родители из уютного кафе.

"Зал оснащен большим количеством оборудования, разного инвентаря. Есть зал хореографии - станок, зеркала. Фигуристам, да и хоккеистам здесь очень удобно", - отметила тренер Ледового комплекса "Чемпион" Инна Калиниченко.

13-летний виртуоз Нандон с легкостью исполняет сложнейшие произведения. Он неоднократно становился победителем на международных и всероссийских конкурсах. Вообще, в детской музыкальной школе номер 35 Южнопортового района - солидная копилка успехов. Школа открылась 88 лет назад. А год назад здесь справили новоселье.

"Школа благополучно обрела свой собственный дом с прекрасной территорией. Мы получили новые инструменты - и рояль, и фортепиано, и ударную установку, и маримбу", - рассказала и.о. директора Детской музыкальной школы № 35 Татьяна Пучневская .

Сейчас здесь учатся играть на самых разных инструментах около 300 детей. Одно из новых направлений - музыкальный фольклор. Звезды школы - гитарный ансамбль "Конкорд". Юные музыканты играют на классических шестиструнных инструментах. А в планах - открыть направление семиструнной гитары.

А здесь на счету - каждая секунда. Приемное отделение городской клинической больницы номер 13 уже с апреля работает по новому стандарту экстренной помощи. Пациенты делятся на потоки - зеленый, желтый или красный, для каждого - четкая маршрутизация. Самых тяжелых по красной линии доставят в шоковую палату или операционную. Врачам стали помогать так называемые социальные консультанты.

"Мы взаимодействуем с работниками МФЦ, которые взяли на себя очень большую нагрузку в виде оформления документации, взаимодействия с родственниками пациентов. И это позволяет нам освободить медицинские руки", - поделилась заведующая приемным отделением №1 ГКБ № 13 Лариса Козачук.

Таким образом, в отделении могут принять больше неотложных больных. А все обследования проводятся по принципу "врач - к пациенту".

Наталья Бабкина, Марина Глебова, Михаил Жучков, Владимир Петров, Анастасия Болгова "ТВ Центр".