НАК: Ребенок может быть опасен, если у него меньше 100 друзей в соцсетях

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, как определить "опасного" ребенка по количеству друзей в соцсетях.

Если у несовершеннолетнего меньше 100 друзей в соцсетях, то это может быть признаком его потенциальной опасности и интереса к массовым убийствам, заявили в Комитете по итогам семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях.

Учителей попросили обращать внимание на то, в каких группа сидят дети и что постят себе на страницу, написал в Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

Для профилактики в НАК рекомендовали активнее пропагандировать традиционные ценности, проводить встречи с участниками СВО, а также обращать внимание на трудных детей.