Современный и жилой: как изменится знаменитый "дом-книжка" на Новом Арбате

Один из архитектурных символов столицы - здание СЭВ, знаменитую "книжку" в начале Нового Арбата - ждет масштабная реконструкция. Постройку признали не пригодной к дальнейшей эксплуатации. Сотрудники офисов в ближайшие месяцы начнут паковать вещи и переезжать. Детальный проект реконструкции широкой публике пока не представлен. Однако уже ясно, что должно появиться в обновленном комплексе.

Одна из самых известных столичных высоток. Западные "ворота" Москвы, открывающие дорогу на Новый Арбат. Это здание называют символом хрущевской оттепельной архитектуры и поствоенного модерна.

Практически каждый знает это красивое здание-книжку на берегу Москвы-реки. Его строили как штаб-квартиру Совета Экономической Взаимопомощи. В эту организацию, появившуюся в 1949-ом году, сначала входили СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия. Но позднее присоединились другие. Потребовалось отдельное здание для международного секретариата. Легенда ходит - место для строительства выбрали вместе Никита Хрущев и главный архитектор Москвы Михаил Посохин, проезжавшие в машине по Бережковской набережной. Тогда только-только прокладывали Новый Арбат, и здание СЭВ должно было стать его логическим завершением. Своеобразным восклицательным знаком. Строили семь лет. Всем социалистическим миром.

"Принимали участие все страны этого экономического союза - венгры, чехи, поляки, все вместе каждый отвечал за свою секцию, кто-то за электропроводку, кто-то за кабины лифта, кто-то за мебель, и тем самым это здание являлось по своей сути символом экономической интеграции стран соцлагеря", - рассказал историк архитектуры Александр Ермолин.

В результате появились три здания, объединенные общим стилобатом - высотка в 31 этаж, цилиндрической формы конференц-зал и гостиница "Мир". Для 60-70-х годов прошлого века это было совершенно новое слово в архитектуре.

В 1991-ом, когда СЭВ перестал существовать, Советский Союз выплатил компенсацию другим странам за совместно созданный объект, и здание перешло в его собственность.

А спустя два года во время штурма соседнего Дома правительства высотка сильно пострадала.

"В октябре 1993 года оно пострадало, как и Белый дом. Осколки, пули - все это повредило фасад, здание было значительно повреждено, но достаточно быстро, что хочется отметить, восстановлено", - сообщил историк архитектуры Александр Ермолин.

В начале девяностых в этом доме-книжке совсем недолго находилась Государственная дума первого созыва, а все остальное время - столичная мэрия. Не так давно специалисты из Московского Строительного университета обследовали текущее техническое состояние высотки. И фактически назвали его аварийным.

"Сейчас объект не соответствует требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности, а также - энергоэффективности. Поскольку стоимость ремонта с учетом объема работ превысит цену нового строительства, город принял решение об обновлении территории и реализации проекта комплексной реконструкции", - рассказал начальник управления корпоративных отношений Департамента городского имущества Москвы Андрей Табельский.

"Это абсолютно логичное решение, архитектурные здания стареют, к сожалению, это не те объекты, которые строились сто пятьдесят лет назад или двести. Такого рода объекты имеют свой эксплуатационный ресурс и по все видимости - он выработан", - поддержал руководитель направления земельных активов и девелопмента консалтинговой компании Дмитрий Шелковский.

Статуса объекта культурного наследия эта высотка не имеет. Все службы и компании, которые там находятся, будут переведены в другие офисы.

"Объект перестал восприниматься идеологически, уже не вписывается в современный облик Москвы и тем более в такую красивую стрелку Кутузовского проспекта, Арбата и Пресненской набережной. Каким будет облик нового здания предстоит решить городу" - отметила генеральный директор архитектурного градостроительного бюро Юлия Зубарик.

В ближайшее время город займется поиском частного инвестора для проведения комплексной реконструкции.

"В результате реализации проекта площадь комплекса увеличится до 600 тысяч квадратных метров. В здании разместятся социокультурные, досуговые и деловые объекты, в числе которых будут конференц-зал, фитнес-клуб, детский досуговый центр. Их площадь составит около 250 квадратных метров, остальные пространства займут жилые, технико-эксплуатационные предприятия", - рассказал Табельский.

Эксперты считают, если в проекте часть будет отведена под жилье - он априори окажется очень привлекательным для будущих инвесторов. Впрочем, речь идет не только об экономической выгоде.

"Некоторые могут даже рассматривать этот проект исключительно, как знаковый для себя. Немножко прикрыв глаза на экономическую составляющую, может быть, даже этого проекта. Просто это знаковый проект. И, конечно же, каждый из игроков хотел бы иметь такой проект в своем портфеле, ну как визитная карточка", - рассуждает Шелковский.

Тот случай, когда это действительно проект, который потом будет оценивать не одно поколение.

Юлия Богоманшина, Полина Быта, Всеволод Борискин, "ТВ Центр".