Есть пострадавшие: пол вагона рухнул во время съемок фильма "Василий Теркин"

Семь человек пострадали при обрушении пола в декоративном вагоне во время киносъемок фильма "Василий Теркин".

Инцидент произошел 13 октября в Лужском районе Ленинградской области. Пострадавших доставили в больницу, трое из них в тяжелом состоянии, пишет РЕН ТВ.

В эпицентре событий находился режиссер фильма Карен Геворкян. По информации "112", он не пострадал, а оператору потребовалась помощь медикам. На площадке дежурили врачи – они оказали первую помощь раненым, пока ехала скорая помощь.

"Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой", - рассказал он в беседе с SHOT.

Telegram-канал Baza пишет, что всего с платформы упали около 30 человек, в том числе несовершеннолетние дети. Травмы получили 15 человек, у большинства переломы ног.