Джаред Лето пообещал выступить в России, когда "все закончится"

Фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето пообещал приехать в Россию, когда завершится конфликт на Украине.

Об этом он заявил в ходе своего концерта в Белграде. Артист сообщил, что скучает по своим слушателям в России и пообещал выступить в российских городах. Лето также обещал заехать и в Киев.

"Однажды, когда все это закончится, мы приедем к вам на родину", - сказал он со сцены.

После слов Лето о будущих концертах в России на него набросились украинские активисты. На странице музыканта в соцсетях появились злобные комментарии.