Женщину и ребенка спасли из горящей бани на западе Москвы

"Очаковские бани" загорелись на западе Москвы.

Из окна здания на втором этаже валит дым. Спасателям удалось эвакуировать женщину и ребенка, которые оказались заблокированы на третьем этаже. Сотрудники МЧС уже приступили к тушению огня.

Как сообщает telegram-канал SHOT, в восьми километрах от бань произошел второй пожар в районе Очаково-Матвеевское. На улице Нежинская загорелся балкон квартиры. По предварительным данным, из-за брошенного сверху непотушенного окурка. Пострадавших нет.

UPD (16:56 мск): пожар в "Очаковских банях" потушен, пострадавших нет. В здании горел предбанник на площади 5 квадратных метров.