Панда Катюша наела 10 кг за три месяца

Панда Катюша доросла до 47 килограммов. Напольные весы находятся в специальном вольере, где обычно осматривают панд. Но есть нюанс - бамбуковый медведь должен не только сам залезть на них, но еще и немного задержаться, чтобы прибор стабилизировался и стал известен точный вес панды.

Так что сотрудникам зоопарка приходится идти на хитрости - заманивать животных лакомством и уговорами. Катюша прекрасно поняла, что от нее требуется, чтобы получить морковку. А специалисты подсчитали, что с июля медвежонок наел 10 килограммов, что является нормой.