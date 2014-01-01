Город Дзержинск (украинское название - Торецк) в ДНР в скором времени перейдет под контроль ВС России.

Освобождением города занимается 132-я бригада, идут бои в городской черте, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Полное освобождение Дзержинска не за горами", - написал он в своем telegram-канале.

После полного освобождения населенного пункта российские войска смогут двигаться на север ДНР.

Дзержинск - мощный укрепрайон, где ВСУ сидят с 2014 года. Из города они ведут регулярный обстрел Горловки, передает РИА Новости.