У россиян пропал интерес к высшему образованию

Россияне стали чаще делать выбор в пользу средне-специального образования, интерес к высшему образованию падает.

Тенденция прослеживается во всех регионах России, заявила профессор ВШЭ Ирина Абанкина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Привлекательность среднего профессионального образования растет: в стране есть потребность в прикладных знаниях, выпускнику проще поступить в колледж и проще трудоустроиться после выпуска.

"У нас 56-60% выпускников 9-11 классов идут в колледжи <…> Колледжи стали сильными и интересными", - отметила она.

Подготовить к поступлению в вуз на бюджетное место могут не все школы, поэтому ученику приходится прилагать дополнительные усилия для того, чтобы поступить. Кроме того, обучение в вузе стоит дороже, чем в колледже.