SpaceX впервые смогла посадить "самую мощную в истории" ракету

Компания SpaceX произвела пятый тестовый запуск космического корабля Starship, создаваемого для полетов на Луну и Марс.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase на юго-востоке штата Техас в 08:25 по времени Восточного побережья США (15:25 мск), передает "Интерфакс". Корабль около часа пробыл на орбите, после чего приводнился в Индийском океане.

Starship – самая большая в мире ракета, предназначена для межпланетных полетов. Корабль был создан для доставки людей и грузов на Луну и Марс. Для него была разработана сверхтяжелая ракета-носитель Super Heavy с 33 двигателями.

Два из четырех предыдущих запусков закончились неудачей.