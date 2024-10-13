Израиль вторгся на базу миротворцев ООН в Ливане

Два израильских танка раздавили ограду у поста миротворцев на юге Ливана.

Они находились возле деревни Рамья в течение 45 минут. Нарушение зафиксировали Миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ).

"Три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья", - говорится в заявлении (цитата по РИА Новости).

ВСООНЛ потребовала от Израиля объяснить это нарушение в отношении миротворческих сил.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН эвакуировать военнослужащих СООНЛ из районов боевых действий в Ливане. По его мнению, члены ливанского движения "Хезболла" якобы прикрываются ооновскими "голубыми касками", которые тем самым играют роль живого щита.