В понедельник в Москве выпадет первый снег

МЧС предупредило москвичей о непогоде в понедельник, 14 октября.

Дождь, мокрый снег и порывистый ветер до 15 метров в секунду ожидаются в столице с 9 утра и до конца суток, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Власти убедительно просят пешеходов и водителей быть предельно внимательными в непогоду.

Аналогичное погодное предупреждение действует и в Московской области.

Ранее синоптики сообщили, что в столичный регион идет североатлантический циклон "Хельма", который принесет резкое похолодание. Дневная температура воздуха в понедельник опустится до +3…+5 °С.