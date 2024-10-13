Девять детей пострадали на съемках фильма "Василий Теркин"

Девять детей пострадали при обрушении декораций на съемках фильма "Василий Теркин" в Ленинградской области.

Госпитализация им не потребовалась, сообщил РИА Новости комитет по здравоохранению региона.

Всего в результате ЧП пострадали 23 человека, сообщила пресс-служба правительства области. У большинства из них ушибы и ссадины.

"Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени", - говорится в сообщении (цитата по "Интерфаксу").

Обрушение декораций на съемках фильма "Василий Теркин" произошло днем 13 октября. В эпицентре событий находился режиссер фильма Карен Геворкян, он не пострадал. ЧП произошло из-за того, что пол платформы не выдержал массовки и обрушился.

Telegram-канал Baza пишет, что всего с платформы упали около 30 человек, в том числе несовершеннолетние дети.