КНДР приказала своей артиллерии на границе готовиться к стрельбе

Северная Корея отдала приказ своим артиллерийским силам на границе с Южной Кореей готовиться к стрельбе.

Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

11 октября власти КНДР заявили о приведении в боеготовность наступательных средств на границе. КНДР делает последнее предупреждение соседу и требует прекратить полеты разведывательных беспилотников. При этом официальный Сеул утверждает, что не направлял дроны в Северную Корею.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что его страна не заинтересована в нападении на Южную Корею и в силовом объединении Корейского полуострова.