Байден подтвердил готовность к переговорам с РФ по ядерному оружию

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном в воскресенье, 13 октября, в связи с присуждением в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки "Хиданкё".

По словам Байдена, мировое сообщество должно стремиться к тому, чтобы "окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия". Он подчеркнул, что США готовы вести переговоры без предварительных условий, чтобы снизить ядерную угрозу.