Мирошник назвал передачу США систем ПРО Израилю "ещё одной оплеухой" Зеленскому

Передача США систем ПРО THAAD Израилю — "ещё одна оплеуха" Зеленскому. Об этом в воскресенье, 13 октября, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что "все стоны и требования" Зеленского о поставке ПВО Patriot Киеву остались без ответа Вашингтона. В то же время Тель-Авиву ответ на просьбу о противоракетных системах THAAD пришёл крайне быстро.

Ранее израильские СМИ сообщали, что США разместят в Израиле противоракетные системы THAAD для перехвата ракет в случае атаки со стороны Ирана. Позже в Пентагоне подтвердили передачу Израилю батареи ПРО. В ведомстве добавили, что в еврейском государстве будут также развёрнуты более 100 американских военнослужащих для управления современным противоракетным щитом.