Информация о ходе СВО. В результате активного наступления на позиции ВСУ подразделениями группировки "Центр" освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак противника, ликвидированы три боевые бронированные машины западного образца, четыре буксируемых гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира". За сутки на этом участке фронта враг потерял до 460 военнослужащих.

Успешное наступление ведут российские военные и на Угледарском направлении, день за днем разрушая линию обороны ВСУ. Проигрывая в отрытом бою, враг пытается оставить схроны с оружием и средствами связи для организации диверсий на освобожденных территориях. Поэтому наши штурмовые отряды внимательно осматривают каждый метр земли, вскрывая арсеналы неприятеля. Но большую часть вооружения, в том числе западного производства, украинские боевики просто бросают на поле боя.

А это кадры боевой работы морских пехотинцев группировки "Север" в курском приграничье. С помощью FPV-дронов уничтожено скопление бронетехники и живой силы в пунктах временной дислокации ВСУ. Основные узлы сопротивления выявила воздушная разведка. В результате штурма огневые позиции врага ликвидированы, выжившие сдались в плен.