В российских регионах растет число желающих пойти на военную службу по контракту

В российских регионах формируют новые группы добровольцев для отправки в зону спецоперации. Ежедневно в пункты приема, которые работают во всех крупных городах, приходят сотни человек. Для подготовки бойцов созданы все условия. С новобранцами работают инструкторы с боевым опытом.

С чего начинается служба? Повара на полевой кухне говорят - с плотного обеда. Сегодня 12 килограммов гречневой каши для будущих героев СВО. Еще горячий чай. А потом в путь. В учебный центр. Дальше уже боевая подготовка.

Разные судьбы, разные профессии, но объединяет их одно - желание защищать Родину и тех, за кого они так сильно переживают.

Андрей Филиппов служил в Северной Осетии и Чечне. Потом вернулся, наладил работу столярного цеха по производству иконостасов. Но решил сам пойти защищать Родину. С собой все самое необходимое из дома. "Витамины, носки, туалетные принадлежности. Все остальное дадут…", - отметил он.

У многих за плечами контрактная служба, они знают, в какие войска попадут. Но есть и те, кто оказался тут впервые. Впрочем, специалисты подберут им военную специальность исходя из навыков, желания и мирной профессии.

"Когда они прибывают в расположение воинской части, если они имеют навыки управления БПЛА, или в десантные войска хотят. Если человек соответствует всем требованиям, то, конечно, его принимают на ту службу, на которую он желает", - рассказал Юрий Самсонов, офицер пункта отбора по контракту.

Такие пункты отбора действуют по всей стране. В октябре поток желающих встать в ряды добровольцев в Санкт-Петербурге увеличился. Причем, приходят не только горожане - приезжают из разных регионов.

"Что такое страх? Для меня страх – это потерять близких, родных. А война – это просто дело суровое. Дед воевал, и я пойду воевать", - говорит Илья, кандидат на службу по контракту. "Те, кто против нас, поплатятся. Потому что мы русские, и мы сила и мы вместе", - отметил Алексей, кандидат на службу по контракту.

Уже в зале ожидания, пока они ждут свой автобус, добровольцы говорят: настрой не просто боевой - победный. Со своей стороны государство для них делает все возможное: льготы, социальная помощь.

Помимо регулярной зарплаты, действуют президентские выплаты: единовременная в 400 тысяч рублей, а еще регионам рекомендовано установить дополнительную - тоже не меньше. В Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина контрактникам положена сумма в миллион 900 тысяч.

По подсчетам, за первый год службы они получат от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Хорошее подспорье для военнослужащего и его семьи.