Кузница кадров высшей пробы: МГИМО отмечает 80-летний юбилей

Московский государственный институт международных отношений отмечает 80-летие. Все это время один из ведущих университетских центров страны готовит специалистов высшей пробы. Среди выпускников МГИМО - президенты, высокопоставленные дипломаты, известные политики, успешные бизнесмены и журналисты.

Праздничный день на учебном процессе практически не отражается - лекции и семинары по расписанию. Единственное отличие – повсеместно звучат поздравления дорогой альма-матер.

Авторитетный вуз страны - кузница кадров высшей пробы. Потому и студенты, как на подбор, трудолюбивые. Каждый второй – с золотой медалью. Каждый десятый – победитель Всероссийских Олимпиад.

Национальный вуз с международной спецификой ежегодно выпускает в мир сотни мотивированных молодых специалистов. И каждый начнёт подпевать, услышав один мотив.

Автор гимна МГИМО – его выпускник, глава внешнеполитического ведомства, каждый год в стенах альма-матер. Сюда часто приезжают первые лица – те, кто непосредственно влияет на ход международных событий. Открытые лекции читали Си Цзиньпин, Генри Киссинджер, Пан Ги Мун. Причем, в МГИМО принято общаться на языке гостя. Быть полиглотом – в порядке вещей.

Восстановили преподавание бирманского, кхмерского, языка хауса. Это вообще единственный вуз в мире, где преподают 55 иностранных языков. За что МГИМО даже попал в книгу рекордов Гиннесса.

Всё началась с преобразования международного факультета МГУ в отдельный институт, в котором готовили дипломатов, юристов и экономистов – международников.

На первый курс в здание в Кропоткинском переулке были зачислены всего 250 абитуриентов. В разные годы в структуру вуза вошли Институт востоковедения, Институт внешней торговли. Открывались новые факультеты. Сейчас их полтора десятка, а территория - настоящий мини-город на юго-западе Москвы. Образовательная программа составлена с учётом современных реалий и с опорой на традиции.

"Мы очень внимательно к истории своей относимся. И в том числе к истории тех учебных заведений, которые готовили специалистов для дипломатии: и Лазаревское училище, и Царскосельский лицей. И если посмотреть на программы этих учебных заведений, то элементы этих программ дублируются у нас и сегодня", - отметил Анатолий Торкунов, ректор МГИМО, доктор политических наук, академик РАН, профессор.

"Искусство возможного". Так сформулировал понятие дипломатии князь Горчаков. И с этой дисциплиной МГИМО ассоциируется в первую очередь. Готовят смену те, кто всю жизнь практиковал.

"Вот эту премудрость, - а мы говорим, что дипломатия – это и наука, и искусство, - можно изучить во всех ее тонкостях, подготовить себя к будущей работе", - отметил Кирилл Барский, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный посол, кандидат исторических наук.

Чтобы выпускник был во всеоружии, здесь даже есть модель ООН, открыта школа БРИКС. Да им много чего ещё. Миссия вуза - формировать личность, раскрывать его творческий потенциал! Потому здесь и поют, и танцуют и много общаются.

Среди выдающихся выпускников есть президенты, успешные бизнесмены, министры, дипломаты, лидеры мнений, яркие звёзды журналистики - в том числе и на нашем телеканале, управленцы. Сегодня у каждого из них праздник.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"