Песков: Предложение о налоге на бездетность требует анализа

Детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны. Об этом в понедельник, 14 октября, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, комментируя РИА Новости тему возможного введения в стране налога на бездетность, заявил, что "важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно".

При этом Песков напомнил о советском налоге на бездетных граждан и предложил "проанализировать этот опыт", поскольку, "на первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию".

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал избегать необдуманных действий и инициатив в вопросах борьбы за улучшение демографических показателей. Политик подчеркнул, что никто не посягает на право женщины рожать или не рожать ребенка — перегибать палку нельзя.

Между тем в России в восемь раз подняли размер государственной пошлины, взимаемой за расторжение официально зарегистрированного брака — с 650 рублей до 5000 рублей. В Совфеде отмечали, что ситуация с расставаниями россиян оставляет желать лучшего, как и ситуация с демографией.