Байден заявил о готовности к переговорам с Россией, КНР и КНДР по ядерному оружию

Американские власти готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных арсеналов, причем без каких-либо предварительных условий. Об этом президент США Джо Байден заявил в своем письме, которое опубликовала пресс-служба Белого дома.

Как отметил политик, "мировое сообщество должно добиваться прогресса на пути к тому моменту, когда сможет окончательно избавить мир от ядерного оружия". По этой причине США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы "снизить угрозу".

При этом Байден выразил убежденность в том, что Вашингтону, как и Москве, и всему остальному миру, невыгодно наращивать ядерные арсеналы.

Ранее бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Байден "зол", так как его "предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, над ним смеется весь мир". В связи с этим бизнесмен предупредил о рисках использования Байденом "красной кнопки".

Между тем заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков опроверг слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и Соединенные Штаты якобы были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации.