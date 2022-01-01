Следствие объявило в розыск граждан Грузии и Украины за подрыв Керченского моста

Граждане Грузии и Украины объявлены в межгосударственный розыск по делу о подрыве Керченского моста в 2022 году. Александр Инасаридзе и Сергей Андрейченко обвиняются в совершении теракта, незаконном приобретении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, а также в контрабанде взрывчатых веществ организованной группой, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

ФСБ ранее сообщала о причастности иностранных граждан, в том числе Инасаридзе и Андрейченко, к теракту на Крымском мосту. Басманный суд Москвы принял решение арестовать Инасаридзе заочно. При этом адвокат гражданина Грузии утверждает, что доказательства его причастности не представлены.

Взрыв на Крымском мосту прогремел утром 8 октября 2022 года. Террористы подорвали грузовик, загорелись цистерны проходившего рядом грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста. Как сообщалось, организаторы и некоторые исполнители теракта скрылись от Следственного комитета за пределами России.