Российские военные нашли тайник ВСУ с боеприпасами под Угледаром в ДНР.

Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) обнаружили схрон с боеприпасами для американских и польских гранатометов юго-западнее города, сообщили в Минобороны России.

Предположительно, ВСУ намеревались использовать этот схрон для диверсионных групп.

Все боеприпасы изъяты для дальнейшего изучения, заявил российский военнослужащий с позывным Калмык.

3 октября стало известно, что Угледар перешел под контроль Российских сил. Город освободили подразделения группировки "Восток".