Российские морпехи нашли схрон ВСУ под Угледаром

Российские военные нашли тайник ВСУ с боеприпасами под Угледаром в ДНР.
Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) обнаружили схрон с боеприпасами для американских и польских гранатометов юго-западнее города, сообщили в Минобороны России.
Предположительно, ВСУ намеревались использовать этот схрон для диверсионных групп.
Все боеприпасы изъяты для дальнейшего изучения, заявил российский военнослужащий с позывным Калмык.
3 октября стало известно, что Угледар перешел под контроль Российских сил. Город освободили подразделения группировки "Восток".