Возросло число пострадавших в результате массового отравления в Елизово

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту массового отравления в Елизово на Камчатке. Число госпитализированных учеников и педагогов школы №1 возросло до 35, сообщил главврач Елизовской районной больницы Кирилл Серенко.

Медик, слова которого приводит РИА Новости, уточнил, что в больницу поступили 34 ребенка и один педагог. При этом главврач отметил тенденцию к снижению числа госпитализированных: 12 октября на больничной койке оказались 15 человек, 13 октября – 11 пациентов, сегодня – двое. Состояние всех пациентов стабильное.

Предварительные причины отравления учащихся школы №1 назвали в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным экспертов, это сальмонелла. Уголовное дело возбудило следственное управление СК России по Камчатскому краю.