В ближайшее время Израиль получит американскую систему противовоздушной обороны (ПВО), а Украина, в свою очередь, подождет. Так посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник оценил решение Вашингтона передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD.

По словам Мирошника, "после отмены Рамштайна с Байденом, Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху", когда Соединенные Штаты в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю.

При этом "все стоны и требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный", написал дипломат в своем Telegram-канале.

При этом в сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон выполнит свои обещания по поставке Украине средств противовоздушной обороны "в ближайшие недели". Летом американские власти обещали Киеву пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО.

Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский вновь попенял западным донорам на недостаточно активное снабжение ВСУ. Он заявил, что США за последнее время в три раза сократили ежемесячные поставки Украине ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS.