Стремление Запада наладить отношения с Россией после окончания холодной войны было правильным подходом. Такое мнение высказал в воскресенье, 13 октября, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как заявил политик в интервью Der Spiegel, он по-прежнему убежден в том, что "это была правильная стратегия", а одной из приоритетных задач в период своего руководства НАТО (с 2014 по 2024 годы) он назвал укрепление политического диалога с Россией.

В этом контексте Столтенберг отметил, что "даже после присоединения Крыма и начала боевых действий в Донбассе мы продолжали встречаться в Совете Россия — НАТО".

При этом политик выразил убежденность в том, что оказание странами — членами НАТО военной помощи Украине после 2014 года предотвратило бы нынешний вооруженный конфликт с Россией.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что наиболее существенная угроза для Европы исходит от Североатлантического альянса. Он поинтересовался, собираются ли европейские лидеры устранить эти угрозы.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия уже более 10 лет пытается предотвратить украинский кризис, но каждый раз, когда договоренности, устраивающие все стороны, фиксируются на бумаге, Киев и его союзники делают шаги в обратную сторону.