ВСУ насильно вывезли более тысячи жителей Курской области

ВСУ насильно вывезли из Курской области более тысячи мирных жителей. Родственники пропавших обратились в аппарат уполномоченного по правам человека в России.

Как заявила омбудсмен Татьяна Москалькова изданию "Аргументы и факты", для нее сейчас первоочередная задача - спасти этих людей и вернуть их домой. Правозащитник подчеркнула, что насильственный вывоз мирного населения из мест постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции. Она намерена поднять этот вопрос на встрече с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.

По данным Москальковой, после вторжения ВСУ в Курскую область из региона эвакуированы не менее 112 тысяч человек. Около 12 тысяч из них находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные живут у родственников. Отказались от эвакуации и вернулись домой около 40 тысяч человек.