Росздравнадзор опроверг дефицит антибиотиков в регионах

Публикации ряда средств массовой информации о якобы нехватке некоторых антибактериальных препаратов в регионах России не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 14 октября, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомстве опровергли материалы ряда СМИ о том, что из аптек почти трети регионов России пропал препарат с действующим веществом рокситромицин, а также возник дефицит препаратов с азитромицином, кларитромицином и эритромицином.

Росздравнадзор подчеркнул, что приведенная информация не соответствует действительности — все указанные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье.

По всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В список добавили три препарата для лечения вирусных и бактериальных заболеваний.

Тем временем в Москве формируется мощнейший фармацевтический кластер — в городе работает свыше 300 производителей в этой сфере. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркивал, что это важный вклад в развитие московской системы здравоохранения и национальный проект "Здравоохранение".