В России резко выросло число баров и рюмочных

За минувший год количество питейных заведений в России выросло почти на четверть за счет открытия новых рюмочных и развития заведений с локальным алкоголем. Об этом в понедельник, 14 октября, пишет "Коммерсантъ".

В октябре 2024 года число баров, пабов и рюмочных по всей России выросло на 23%из расчета год к году — до 9,2 тысячи заведений. Подсчеты провели в сервисе "Яндекс Карты" по запросу издания.

Как поясняет "Коммерсантъ", из-за подорожания импортного алкоголя интерес потребителей смещается в пользу более бюджетных настоек, а предпринимателям открывать бары, пабы и рюмочные выгодно из-за более высокой, чем в классическом общепите, маржинальности.

Ранее сообщалось, что повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко. Также не исключено, что в России из-за неурожая яблок, связанного с майскими заморозками, подорожает сидр.

При этом в Росалкогольрегулировании сообщали, что в 2022 году производство алкогольных напитков в России (без учета пива, сидра и медовухи) выросло на 9,8% в сравнении с 2021 годом. Общий объем производства за год составил 199,524 миллиона декалитров (дал).

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