Российские войска стремительно развивают наступление на Покровском направлении. Заняты новые стратегические опорные пункты на пути к Селидову - важному форпосту неонацистов. Также наши бойцы успешно выбивают боевиков из Дзержинска, который на Украине называют Торецком. Под контролем - около 70 процентов территорий города. Большие потери у киевских радикалов и в курском приграничье.

Продвинуться в районе поселка Зеленый шлях националисты не смогли. Головная машина нарвалась на мину. Взрыв был такой силы, что каток улетел в кустарник. А сам броневик уже не восстановить. Боевики, а их было человек 30, разбежались по лесу.

Минувшие сутки в Курском приграничье для ВСУ выдались особенно тяжелыми. Зеленый шлях националистами практически потерян. Освобождены Любимовка и Толстый луг. В Плехово российские подразделения захватили крупный "опорник". И полностью перешла под контроль наших войск Новоивановка. А среди ликвидированных боевиков - десять операторов БПЛА, которых обучали в натовских центрах Европы.

В Донецкой республике освобождены Левадное и Михайловка. Над развалинами бойцы поднимают российский флаг. В Торецке штурмовики уже берут под контроль центр. Почти 70 процентов территории города занята нашими подразделениями.

Натовские винтовки, мины, гранатометы националисты бросают без сожаления. Вот еще один арсенал, который захватили морпехи. А этот парк трофейной бронетехники, собран меньше чем за месяц. И на передовой все чаще от командиров можно услышать - в СВО наступает коренной перелом.

Это чувствуется и по настроениям пленных. Сдаются каждый день. Вот еще одна группа. Сложила оружие без боя. Но штурмовики говорят - каждого будут очень внимательно проверять российские спецслужбы.

Сегодня у ВСУ появился еще один противник - осенняя распутица. Если российские техника проходит бездорожье легко, то натовская безнадежно застревает в черноземе. То есть любой американский или французский танк в поле превратится в мишень для наших реактивных установок раньше, чем успеет выйти на огневой рубеж.