Бабий бунт в Закарпатской области. Действительно беспощадный - на кадрах видно, как неистово женщина лупит мужчину в камуфляже по лицу. Но, по сути, бессмысленный. Не на тех напали. Местные жительницы думали, что с палками и камнями преграждают дорогу автобусу военкомов. Оказалось, атаковали служебный автомобиль пограничников. Издержки мобилизации. Граждане Украины просто не хотят, чтобы их близкие закончили жизнь так, как этот избитый людоловами в Одессе мужчина. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Еще более жесткие, чем раньше, облавы на мужчин начались в субботу. Продолжатся как минимум до конца месяца. Похоже, Зеленский пытается предложить западным спонсорам хоть какой-то товар - например, свежую партию пушечного мяса - в обмен на оружие. Но Киев подождет, более чем непрозрачно намекнули из-за океана. Шайка с Банковой уже который месяц выпрашивает у американцев дополнительные ЗРК Patriot. Безуспешно. А вот стоило Израилю до предела обострить отношения с Ираном, как дядя Сэм тут же спешит на помощь.

После отказа от проведения Рамштайна в Германии выглядит как еще одна звонкая оплеуха Зеленскому от тех, кого он упорно называет "партнерами". И контрольная пощечина лично от Байдена: до ФРГ он все-таки попробует добраться, но отмененную сходку контактной группы по Украине никто реанимировать не собирается. Не потому что продолжение этого конфликта западу больше не интересно, просто Зеленский стал очень токсичным.

"Зеленский может своим поведением, своими действиями эскалировать ситуацию, в результате которой просто начнется третья мировая война. И она захватит именно ведущие страны. А Зеленский - он себе спрячется в свою зеленую ракушку, и будет сам себе что-нибудь жевать или нюхать, или глотать", - отметил Олег Соскин, экс-советник Л. Кучмы.

Западная оружейная лавка, по крайней мере для Зеленского, пока прикрывается. Германия отказывается не только поставлять дальнобойные ракеты Таурус. Прекращает отправку в зону конфликта всей тяжелой техники. Венгрия отказывается одобрить увеличение срока действия антироссийских санкций. А это осложнит выделение кредита Киеву за счет наших украденных активов. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха прибыл в Москву с извинениями за западную русофобию.

"Я приехал в Москву как друг России, потому что не могу больше смотреть на то, как растет русофобия на Западе. Русский народ нас освободил от фашизма и принес во имя нашей свободы невероятные жертвы. Хочу извиниться перед русским народом за все те военные, ненавистные и буквально фашистские резолюции, которые принимают в Европарламенте против России", - сказал он.

Свою поездку в Москву словак Любош Блаха анонсировал в соцсети. Говорит, от подписчиков из других европейских стран пришло немало сообщений с пожеланиями передать теплые приветствия россиянам и извиниться за политику Брюсселя.