Главы МИД ЕС обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

В пылающий ад превратилась больница мучеников Аль-Аксы. На территории медицинского учреждения располагался лагерь палестинских беженцев. ЦАХАЛ утверждает, что и командный центр ХАМАС. После израильского удара и серии взрывов палатки вспыхнули. Кадры с места трагедии страшные. Не всё можно показывать в эфире.

По данным на этот час, погибших четверо, но уже понятно, что число будет расти. Раненых десятки. Многие в тяжелом состоянии. В эту больницу доставили пострадавших из лагеря беженцев Нусейрат. По нему израильские военные ударили несколькими часами ранее - жертвами стали 20 палестинцев, в том числе женщины и дети.

Всего в Газе за год погибли более 42 тысяч человек. Еще почти 2 с половиной тысячи - в Ливане. Потери и у Израиля. Поздно вечером тренировочную базу элитной бригады "Голани" на севере еврейского государства атаковал беспилотник движения "Хезболла". Изначально дронов было два. Один сбили, второй обошел систему ПВО и достиг цели. Возможно, потому, что летел очень низко. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, погибли 4 солдата. Еще несколько получили ранения. Однако, по информации израильской службы скорой помощи, пострадавших - более 60.

За сутки бойцы "Хезболлы" выпустили по территории еврейского государства более 100 ракет, атаковали скопление израильских военных на границе и пресекли попытку продвинуться вглубь Ливана. Но ЦАХАЛ отступать не намерена. Армия обороны отчитались об уничтожении подземных тоннелей "Хезболлы" с большим количеством оружия и боеприпасов.

Объяснений от Тель-Авива в связи с его действиями в Ливане требует Евросоюз. На прошлой неделе израильские военные атаковали штаб и опорные пункты временных сил ООН. Два миротворца получили ранения. Сегодня главы МИД ЕС обсудят ситуацию на встрече в Люксембурге.