КНДР приводит в полную боеготовность артиллерийские подразделения

Генштаб Северной Кореи приказал привести в полную боевую готовность артиллерийские подразделения на южной границе. Как сообщили СМИ, это ответ на недавние провокации Сеула.

В начале месяца и на прошлой неделе в воздушное пространство КНДР трижды вторгались неизвестные беспилотники. Каждый нёс политические листовки. Южная Корея официально не взяла ответственность за инциденты, однако в Сеуле допустили, что провокации могли подготовить общественные организации или частные лица. Северокорейские военные заявили, что повторное появление дронов будет расценено как объявление войны.