Российские военные продвинулись в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, идут ожесточенные бои.

Рогов уточнил, что ВС России заняли новые позиции в селе Каменское. Боевые действия на степногорском направлении Запорожского фронта продолжаются. Российская армия постепенно выдавливает противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины.

О выходе российских военных на административную границу Луганской народной республики стало известно 11 октября стало известно. Достичь этого удалось в результате успехов армии России в районе Мясожаровки, передает РИА Новости.