Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о посещении более чем 2 тысяч украинских военнопленных, которые находятся на российской территории.

Как уточнила омбудсмен в интервью aif.ru, на условиях взаимности аналогичные посещения российских военнопленных прошли на территории Украины.

В соответствии с договоренностью между Москвой и Киевом на взаимной основе родственникам передают письма от попавших в плен военнослужащих. Москалькова заявила о готовности передать 300 писем от украинских пленных их семьям.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что российские военные, прошедшие украинский плен, рассказывают о жестоком обращении, нарушающем все нормы международного права. Они жаловались, что после отъезда проверяющих "нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться".

Не щадят на Украине и своих, поэтому многие бойцы ВСУ сдаются в плен и просят не возвращать их на родину. В российских силовых структурах рассказали, что морская пехота Тихоокеанского флота захватила в плен украинских разведчиков. При этом "один из плененных в Курской области всушников оказался мобилизованным одесситом", который попросил не выдавать его киевскому режиму.