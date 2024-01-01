Опрошенные россияне сочли чрезмерным число мигрантов в стране

Большинство (80%) россиян, принявших участие в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, считают, что в их регионах проживают слишком много мигрантов. Результаты исследования цитирует в понедельник, 14 октября, РБК.

Во время опроса выяснилось, что за год доля давших такой ответ выросла на 21 п.п., причем чаще всего так ответили респонденты, занятые в сферах транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%), строительства (85%).

62% опрошенных убеждены, что трудовая миграция наносит российским регионам вред, а 56% полагают, что мигранты занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться сами местные жители.

Тем не менее, в случае полного закрытия России для мигрантов занять их рабочие места готовы всего лишь 39% россиян, а 28% не планируют этого делать.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, что из России за семь месяцев 2024 года было выдворено на 53,2% мигрантов больше, чем за аналогичный период предшествовавшего года. Всего из страны удалили около 65 тысяч иностранцев — нарушителей законодательства.

Также сообщалось, что Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России задержали организаторов преступной группы, которая помогала получать российское гражданство уроженцам Центральной Азии. Для этого им оформляли фальшивые украинские паспорта и фиктивные справки о регистрации на территории ДНР.