СК завел дело после ЧП на съемках фильма в Ленинградской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения декораций на съемках фильма "Василий Теркин" в Ленинградской области.

Дело расследуется по статье выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о ходе расследования.

Обрушение декораций на съемках фильма "Василий Теркин" произошло днем 13 октября. В эпицентре событий находился режиссер фильма Карен Геворкян, он не пострадал. ЧП произошло из-за того, что пол платформы не выдержал массовки и обрушился.

Пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Большинство получили ушибы и ссадины. Одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.