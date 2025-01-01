Минтруд сообщил об увеличении маткапитала

Материнский капитал увеличится в следующем году. О новых размерах выплат сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Как заявил Котяков, прирост выплаты на первого ребенка по отношению к текущему году составит 46 тысяч рублей. Выплата на второго ребенка увеличится на 61 тысячу рублей. По данным министра, средствами материнского капитала смогут воспользоваться свыше 1 миллиона россиян.

Глава Минтруда выступил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Котяков уточнил, что 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции – в проекте федерального бюджета предусмотрен рост на 7,3%. В результате размер материнского капитала на первого ребенка составит 677 тысяч рублей. С рождением второго ребенка семья получит – если она не получала выплат за первого наследника - 894 тысячи рублей, передает РИА Новости.