Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя заканчивается — страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей. Об этом в понедельник, 14 октября, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, многие государства понимают, что "за БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее".

Володин отметил, что уже и Сербия рассматривает присоединение к БРИКС, поскольку все больше стран видят в этом объединении перспективу и гарантию многополярного мира.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что на приглашенных на саммит БРИКС в Казани будет оказываться давление со стороны недружественных стран, чтобы помешать развитию их отношений с Россией.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Запад не справляется с конкуренцией и поэтому задействует недобросовестные методы борьбы. При этом Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике, а основной рост будут демонстрировать страны БРИКС и желающие примкнуть к этому объединению.