В Узбекистане проводят беседы с родителями детей-квадроберов, предупреждая их об ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию подрастающего поколения. Об этом в понедельник, 14 октября, рассказал пресс-секретарь республиканского Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов.

Как подчеркнул чиновник, в Узбекистане случаи публичного проявления увлечения квадробингом квалифицируются как нарушение правил нахождения в общественных местах.

Когда речь идет о детях, ответственность за которых несут их законные представители, наказание полагается родителям (опекунам) — они могут быть оштрафованы за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Предметные беседы на этот счет уже провели с родителями двоих таких маленьких квадроберов, цитирует Гиясова ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что мир оказался на этапе, когда людей подталкивают к отказу не только от гендерной, но и человеческой идентичности — в том числе предлагая попробовать себя в роли животных. Политик предупредил, что США и ЕС в попытках удержать господство реализуют проект "Расчеловечивание".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров вывел обсуждение темы квадробинга на международный уровень: дипломат поинтересовался у своего армянского коллеги Арарата Мирзояна, есть ли в его республике квадроберы. Тот подтвердил, что уже действительно слышал об этом новом движении.