"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве холодно и ветрено. Из-за низкой температуры объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

По данным Гидрометцентра России, предупреждение об опасной погоде будет действовать до конца дня. Оно связано с очень низкой температурой и осадками в виде дождя и снега. Также в столице до 21:00 действует предупреждение из-за ветра с порывами до 15 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что температура в Москве на этой неделе понизится. Днем в столичном регионе ожидается от плюс 3 до плюс 5 градусов.