Букмекеры прогнозируют победу республиканца Дональда Трампа на американских президентских выборах.

Его победу предсказывают с вероятностью в 53%, сообщает портал-агрегатор Election Betting Odds. У его соперницы демократки Камалы Харрис – 43%. В целом все сайты со ставками отдают победу Трампу с небольшим перевесом.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от республиканской партии выдвинут 78-летний Дональд Трамп, от демократической партии – действующая вице-президент страны 59-летняя Камала Харрис.

В Кремле заявили, Владимир Путин не планирует поздравлять будущего президента США с победой на выборах, поскольку Соединенные Штаты остаются крайне недружественным России государством.