Букмекеры назвали победителя на выборах президента США

Букмекеры прогнозируют победу республиканца Дональда Трампа на американских президентских выборах.
Его победу предсказывают с вероятностью в 53%, сообщает портал-агрегатор Election Betting Odds. У его соперницы демократки Камалы Харрис – 43%. В целом все сайты со ставками отдают победу Трампу с небольшим перевесом.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от республиканской партии выдвинут 78-летний Дональд Трамп, от демократической партии – действующая вице-президент страны 59-летняя Камала Харрис.
В Кремле заявили, Владимир Путин не планирует поздравлять будущего президента США с победой на выборах, поскольку Соединенные Штаты остаются крайне недружественным России государством.