Метеоролог: Россияне не ощутят на себе силу "Милтона"

Ураган "Милтон", обрушившийся сокрушительной мощью на штат Флорида (США), не причинит вреда россиянам, даже если доберется до Мурманской области. Об этом в понедельник, 14 октября, рассказала начальник мурманского Гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Метеоролог прокомментировала потенциальную угрозу от "Милтона", поскольку главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова не исключила, что ураган может добраться до России, хотя и с существенно уменьшившейся силой.

Сиеккинен подчеркнула, что "такой силой и мощью он, конечно, обладать не будет". При этом в настоящее время "у нас перенос юго-западный — это совсем не тот, что способствует тому, чтобы тайфун "Милтон" с такой же мощью достиг нас, ему надо перешагнуть через всю Атлантику".

Эксперт резюмировала, что "теоретически что-то от него может достичь Скандинавии и Кольского полуострова, но это будет уже не ураган и не "Милтон", сообщает РИА Новости.

Между тем президент США Джо Байден озвучил предварительные оценки, согласно которым "Милтон" причинил ущерб не менее чем на 50 миллиардов долларов.

Помимо очевидного вреда — гибель людей и материальный ущерб — ураган "Милтон" может обернуться дополнительным риском. Эксперты пояснили, что ураганы создают идеальные условия для размножения комаров, которые переносят опасные заболевания: малярия, лихорадки денге, Зика и Западного Нила.