Польша создаст минные поля на своей восточной границе

Польские власти решили создать минные поля на восточной границе. Как уточняет телеканал TVP, эта мера будет реализована в рамках плана укрепления границы "Восточный щит".

Ожидается, что 14 октября на полигоне в Ожише начнутся учения, в план которых входит тестирование элементов "Восточного щита": установка бетонных ежей, противотанковых рвов и минных полей.

Предполагается, что на полигон для проверки процесса лично прибудет премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик признал, что Польша действительно находится в состоянии гибридной войны. В качестве доводов, подкрепляющих эту позицию, политик привел ситуацию на границе с Белоруссией, а также упомянул появление на территории Польши иностранных метеозондов.

При этом польский министр внутренних дел Томаш Семоняк рассказал, что Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине. Он заверил, что "это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты".