На территории Курской области действуют не только иностранные наемники, но и действующие военные армии США. Подтверждение этому факту обнаружил Telegram-канал АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z.

ВС России во время боя в Глушковском районе Курской области уничтожили БМП Stryker. Экипаж был ликвидирован. В машине обнаружились документы военных – в частности, поименный список членов экипажа из восьми человек с указанием группы крови.

Позже профиль одного из уничтоженных американских солдат удалось найти в соцсети. Авторы Telegram-канала подчеркивают, что иностранные наемники уже встречались российским военнослужащим, однако штатные американские военные – впервые.